Koronapass-ordning på plass i løpet av uka

innenriks

– Vi håper å ha dette på plass i løpet av denne uken. Samtidig jobber vi med å se på mer utstrakt bruk av koronasertifikat nasjonalt, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en epost.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til TV 2 at bruken av koronasertifikat i Norge vil være klart i løpet av noen dager.

Kan bli aktuelt nasjonalt

Regjeringen opplyste på en pressekonferanse fredag at de åpner for at kommunene kan ta i bruk lokale koronapass for å forhindre nedstenging.

Også da ble det nevnt at bruk av koronasertifikat kan bli et nasjonalt tiltak. Utsteder, konsertsteder, idrettsarrangementer, kinoer og teater, ble nevnt som aktuelle steder for et slikt tiltak.

– Nå som alle har fått tilbud om vaksine, er det lettere å se for seg at man kan bruke koronasertifikatet for å forhindre stor spredning av smitte, sa Støre.

Personer med grønt koronasertifikat er enten vaksinerte, immune fordi de har hatt korona, eller har en negativ koronatest.

Utsatt i Tromsø

Tromsø kommuner hadde planer om å innføre koronasertifikatet lokalt allerede tirsdag, men disse planene er nå utsatt. De kan tidligst innføres fredag, opplyser ordfører Gunnar Wilhelmsen til TV 2.

– Det er veldig forståelig at det tar tid å få på plass forskriften, og det er bra om vi får det på plass før helgen, sier Wilhelmsen.

Tromsø har den siste tiden hatt et stort smittetrykk. Det siste døgnet er det registrert 75 nye koronatilfeller.

Det pågår også et smitteutbrudd på Universitetssykehuset Nord-Norge. Fire pasienter og fem ansatte ved hjertemedisinsk avdeling på UNN i Tromsø har fått påvist koronasmitte, skriver Nordlys.

Trondheim avventer foreløpig

Også Trondheims kriseledelse diskuterte mandag innføring av koronasertifikat i kommunen. De avventer mer info om den praktiske håndteringen fra regjeringen, skriver Dagbladet.

– Vi har ikke konkludert. Vi er veldig lyttende for tiden. Vi vil høre på hva utelivsbransjen selv mener er klokt og fornuftig nå. Så vil vi sannsynligvis dra nytte av at Tromsø er først i løypa, sier kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim kommune.