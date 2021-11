E6 ved Råde stengt i timevis på grunn av glass og skrap

innenriks

Veistrekningen det gjelder, er E6 mellom Jonsten og Åsgård i Råde kommune, i retning Sarpsborg, opplyser Vegtrafikksentralen øst på Twitter:

– Det er svært mye skrap og glass i veibanen. Trafikken dirigeres via fylkesvei 118 gjennom Råde mens opprydningen pågår. Regn med forsinkelser da dette også vil forplante seg til ettermiddagsrushet.

Ved 15-tiden ble det opplyst at oppryddingsarbeidet vil pågå i mange timer.

Ifølge Moss Avis har flere biler punktert på grunn av alt søppelet som ser ut til å ha falt fra en lastebil. Politiet er på stedet med flere patruljer for å bistå.

– Det er store mengder over et langt strekke, kanskje et par hundre meter, sier operasjonsleder Halvor Andersen i Øst politidistrikt til avisen.

Vegtrafikksentralen opplyser at feiebil er bestilt.

