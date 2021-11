Mann tiltalt for overgrep – gjorde sin datter med psykisk utviklingshemming gravid

innenriks

Saken mot mannen i 60-årene starter i en tingrett på Østlandet mandag, skriver NRK.

Ifølge tiltalen har datteren, som er diagnostisert med en lettere psykisk utviklingshemming, blitt utsatt for grove seksuelle overgrep i rundt sju år.

Det førte til at datteren ble gravid og fødte et barn. Overgrepene skal ifølge tiltalen ha fortsatt også etter at datteren fødte barnet.

– Saken er klart en stor belastning for min klient. Det skal bli godt for henne å få den overstått, sier Aina Heldal Bøe, som er bistandsadvokat for tiltaltes datter, til kanalen.

Mannen er også tiltalt for oppbevaring av bilder og video av seksuelle overgrep mot barn.

Mannens forsvarer, Andrea Wisløff, opplyser at hennes klient ikke ønsker å kommentere saken.

(©NTB)