FHI tviler på at koronapass kan tas i bruk fra tirsdag

Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) sier til TV 2 at det haster for kommunen å få innført koronapasset – og at de er klare på kort varsel.

Kommunen har den siste tiden hatt et høyt smittetrykk, og Wilhelmsen tror et koronapass vil gjøre at flere vaksinerer seg. Han mener også at næringslivet trenger en annen løsning enn restriksjoner og begrensninger.

Men løsningen med å ta i bruk koronapassene er ikke på plass, og det blir neppe klart før tirsdag – som er dagen Tromsø kommune har pekt seg ut.

FHI-overlege Preben Aavitsland peker på at det er flere avgjørelser som først må på plass.

– Regjeringen må fastsette en forskrift på dette, og så må vi jobbe for å få på plass de tekniske løsningene. Og så må arrangørene legge til rette for å kunne ta det i bruk, sier Aavitsland.

