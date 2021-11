Færre meldinger om alvorlige bivirkninger hos vaksinerte barn

innenriks

Til sammen har Legemiddelverket fått 192 meldinger om mulige bivirkninger fra de over 300.000 dosene, og 27 av dem ble klassifisert som mulige alvorlige bivirkninger, skriver Aftenposten.

Ett barn fikk betennelse i hjertemuskelen, mens ett barn har fått betennelse i hjerteposen.

– Vi må kunne si at dette er ikke er mange meldinger etter at så mange unge er vaksinert, sier overlege Sigurd Hortemo ved Legemiddelverket til avisen.

Legemiddelverket mener det er betryggende og viser at barna tåler vaksinen godt. Bivirkningene kan meldes inn av barna selv, foreldrene og helsepersonell.

For alle vaksinerte i Norge er antallet meldinger om mulige alvorlige bivirkninger 35 per 100.000 doser for Pfizer-vaksinen og 41 for Modernas koronavaksine.

