Nye koronatiltak: Tredje vaksine til alle voksne og bruk av koronapass innenlands

innenriks

Det opplyste regjeringen på en pressekonferanse om koronasituasjonen fredag.

Personer mellom 18 og 64 år skal få tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine når det har gått minst seks måneder etter andre vaksinedose.

Dette kan bidra til bedre beskyttelse mot sykdom og hindre smittespredning.

– Men vi trenger mer kunnskap om dette. Derfor har vi bedt FHI om å gjøre løpende vurderinger av nytte og risiko ved oppfriskningsdose for voksne, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Kommunene skal prioritere å gi første og andre vaksinedose til dem som ennå ikke har fått det, samt oppfriskningsdose til dem over 65 år, dem med svakt immunforsvar og til helsepersonell, før personer mellom 18 og 64 år tilbys tredje dose.

Koronasertifikat for å unngå nedstenging

Flere kommuner har ønsket bruk av koronasertifikat for å unngå nedstenging, avstandskrav og antallsbegrensninger, opplyser helseministeren.

– Vi vil raskt innføre en forskrift som gjør at kommunene kan bruke koronasertifikat for å lempe på lokale koronaregler, sier hun.

De som har grønt koronasertifikat, er vaksinerte, personer som er immune fordi de har hatt korona, eller har en negativ koronatest.

Regjeringen skal se nærmere på mer utstrakt bruk av koronasertifikat nasjonalt.

– Vi vil vurdere om koronasertifikat kan være aktuelt som et tiltak for å holde smitten nede, for eksempel på utsteder, konsertsteder, idrettsarrangementer, kinoer og teater. Nå som alle har fått tilbud om vaksine, er det lettere å se for seg at man kan bruke koronasertifikatet for å forhindre stor spredning av smitte, sier Støre.

Nye krav om testing for uvaksinerte

Det kommer også nye krav til testing. Uvaksinerte personer over 18 år som bor sammen med en som er smittet av korona, får nå plikt til å teste seg. Dette gjelder fra 16. november.

Testplikten gjelder til det har gått sju dager siden siste gang man hadde nærkontakt med den smittede. Man må teste seg hver dag i sju dager med selvtest eller annenhver dag med PCR-test.

Hvis du bor sammen med en som er smittet, bør du være hjemme til du har fått negativt svar på den første testen.

Uvaksinert helsepersonell bør testes og bruke munnbind

Uvaksinert helsepersonell bør testes to ganger i uka og få klar beskjed om å bruke munnbind, mener regjeringen. Helsedirektoratet vil sende ut retningslinjer om dette til kommunene, sier Kjerkol.

Hun understreker at det som kan snu smitteutviklingen, er de samme tiltakene vi er kjent med fra før:

– Det er viktig at alle holder seg hjemme ved sykdom, tester seg og isolerer seg ved påvist koronasykdom.

(©NTB)