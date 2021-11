Flertall i Søgne og Songdalen vil ut av Kristiansand kommune

innenriks

Målingen som Respons Analyse har gjort for Fædrelandsvennen, viser at det er flertall i både Søgne og Songdalen for å splitte opp Kristiansand kommune.

De to gamle kommunene ble en del av Kristiansand kommune under kommunesammenslåingen i 2017.

I den nye undersøkelsen svarer 59 prosent i gamle Søgne at de er for at de skal skilles ut som egen kommune. Tallet for gamle Songdalen er 54 prosent. I begge de tidligere kommunene er det 31 prosent som er imot.

Under folkeavstemningen i 2016, var det 62,5 prosent som ville at Søgne skulle bestå som egen kommune. I Songdalen var det 57 prosent.

Det er til syvende og sist bystyret i Kristiansand som avgjør saken, som er i tråd med regjeringens Hurdalsplattform. Der står det at det er kommunestyret i den nye kommunen som avgjør.

