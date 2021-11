Fugleinfluensa påvist hos verpehøns i Rogaland

innenriks

Mattilsynet opplyser at risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav, men at det er en veldig alvorlig situasjon for fjærfeproduksjonen i Rogaland, og potensielt for resten av landet.

– Fugleinfluensa fører som regel til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler. Sykdommen er svært smittsom mellom fugler. Alle dyr i det smittede fjørfeholdet er avlivet og det blir pålagt restriksjoner for fjørfehold i et større område rundt besetningen for å hindre videre smittespredning, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.