Tilsynssak med helsevesenet etter hendelsen på Bislett

Statsforvalteren i Oslo og Viken melder at saken vil få høy prioritet hos dem.

– Det er likevel for tidlig å si noe om hvor lang tid vi vil trenge for å undersøke og vurdere saken. Ut over det har vi ingen opplysninger å gi på dette tidspunktet, skriver de i en pressemelding.

En mann ble tirsdag skutt av politiet på Bislett i Oslo, etter at han hadde forsøkt å angripe flere personer med kniv. Mannen døde av skadene.

Mannen som ble drept, var ilagt tvunget psykisk helsevern etter et knivangrep i 2019. Hendelsen skjedde dagen etter mannen slapp ut på kortvarig permisjon fra en helseinstitusjon.

Til VG utdyper kommunikasjonsdirektør Nina Vedholm i Statens helsetilsyn hva man ønsker å finne ut gjennom tilsyn i enkeltsaker.

– Statsforvalteren innhenter relevant informasjon, ser på hvilke helsetjenester som er gitt og om de er forsvarlige, sier hun.