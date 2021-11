Det er nå høyere antall jobber i Norge enn før koronautbruddet

innenriks

Antallet jobber i årets tredje kvartal er det høyeste som noen gang er målt i Statistisk sentralbyrås (SSB) statistikk.

– Jobbnedgangen vi så under koronautbruddet, er hentet inn, da vi for første gang ser en vekst i antall jobber sammenlignet med kvartaler før korona, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn i SSB.

Sammenlignet med tredje kvartal 2020 er veksten på 4,5 prosent, mens den er på 0,7 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2019. Det tilsvarer 20.000 jobber.

I tredje kvartal var det over 830.000 nyansettelser, som er det høyeste antallet neonsinne. Særlig mange nyansettelser var det blant personer under 25 år. Det var i overkant av 701.000 avsluttede ansettelser, noe som er en klar nedgang fra 845.000 året før.

Rekorden i nyansettelser må ses i sammenheng med at det ble opprettet få nye jobber i de foregående kvartalene sammenlignet med før pandemien.

(©NTB)