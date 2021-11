Bergen anbefaler å bruke munnbind

innenriks

– Hvis vi skjerper oss litt nå, kan vi sammen bidra til at vi slipper strengere tiltak senere, sier smittevernoverlege Marit Voltersvik.

De siste sju dagene har Bergen i snitt hatt 58 koronasmittede daglig, skriver kommunen i en pressemelding. Ved utgangen av uke 44 lå smittetallet på 255 tilfeller per 100.000 innbyggere de siste fjorten dagene.

Risikonivået i Bergen er nå økt til nivå 4 (det nest høyeste nivået), og Helse Bergen har økt sin beredskap.

Anbefaler munnbind

Kommunen går ut med følgende forsterkede smittevernregler:

* Munnbind bør brukes der det ikke er mulig å holde avstand innendørs i det offentlige rom, som på offentlig transport (inkludert taxi), butikker og kjøpesentre.

* Hvis en i husstanden er smittet, anbefales det at andre husstandsmedlemmer, så langt det lar seg gjøre, holder seg hjemme noen dager for å følge med på om man selv kan være smittet. Dette gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus. Du bør teste deg ved minste mistanke om covid-19.

* Det jobbes med å innføre en ny rutine for håndtering av utbrudd i skoler. Elever i klasser eller trinn med utbrudd blir anbefalt å ta to selvtester i uken hjemme. Foresatte vil få ansvar for å følge dette opp med eget barn. Generelt anbefales en husstand der en har en koronasmittet person å redusere antall nærkontakter til man er ute av smittesituasjonen.

Kan bli aktuelt med flere tiltak

Smittevernoverlegen har tirsdag informert byrådet om sine anbefalinger.

– Byrådet har gitt sin fulle tilslutning til at smittevernoverlegen nå anbefaler forsterkede smittevernregler. Vi ser med økende bekymring på situasjonen i andre byer og land der tøffere tiltak må innføres, sier helsebyråd Beate Husa.

Det innføres foreløpig ingen lokal covid-19-forskrift med påbud. Hvis smittesituasjonen endrer seg betydelig, kan det imidlertid bli aktuelt å innføre lokal forskrift med flere tiltak.