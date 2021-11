SV mener Støres klimabudsjett er dårligere enn Solbergs

innenriks

Hun viser særlig til at Ap og Sp går inn for å redusere veibruksavgiften.

– Det er en klimaprofil som svekkes i dette budsjettet fordi man reduserer veibruksavgiften. Det innebærer en betydelig svekkelse av klimapolitikken, sier Kaski til NTB.

Hun sier hun forventer at regjeringen kommer dem i møte på klima når det skal forhandles om budsjettet i Stortinget.

– Dette er et av de områdene der vi kommer til å ha veldig mange forslag, og der jeg legger til grunn at Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil og må komme oss i møte, sier Kaski.

Hun sier det er uaktuelt å gå med på budsjettet i sin nåværende form.

– Sp og Ap leverer en helt klar svekkelse i utslippskutt fra det Solberg-regjeringen la opp til. Det kan ikke SV gå med på, sier Kaski.

Noe positivt

Selv om SV er svært misfornøyde med klimaprofilen i budsjettet, fremholder Kaski at det er noen positive elementer i det regjeringen la fram.

– Det er flere positive enkeltgrep i dette budsjettet, men ikke nok til å få ned ulikheten og bygge ut velferden i Norge, sier Kaski.

Hun er blant annet kritisk til at regjeringen legger opp til å videreføre en del av de «usosiale kuttene» den forrige regjeringen gjennomførte.

– Her det veldig mange av de usosiale kuttene som ikke reverseres. Det er veldig synd, for dette er usosiale kutt som har rammet de som har aller minst aller hardest, sier Kaski.

Regner med gjennomslag

Hennes parti blir sentralt i å sikre mindretallsregjeringen flertall for budsjettet i Stortinget. På spørsmål om hun ser lysere eller mørkere på mulighetene for å oppnå enighet etter at regjeringens forslag er lagt fram, svarer hun:

– Det er et budsjett som bærer preg av at det er Ap og Sp som har lagt det fram. De tar ikke de store nødvendige grepene som kreves for å omstille Norge, men det er som forventet. Vi vil gå inn i forhandlingene med vårt alternative budsjett, sier stortingsrepresentanten.

Hun sier hun regner med at Ap og Sp ønsker flertall og skjønner at de må komme SVs prioriteringer i møte.

– Budsjettet må gå mye lenger på områder som ulikhet, klima og velferd, sier stortingsrepresentanten.