Kjerkol: Viktig at kommunene ikke nøler med å innføre koronatiltak

innenriks

Den siste tiden har både tallet på smittede og innlagte på sykehusene med koronavirus økt. Innlagttallene nærmer seg 200.

– Flere kommuner har allerede iverksatt tiltak og varsler flere tiltak dersom situasjonen ikke bedrer seg. Det er svært viktig at kommuner med utbrudd ikke nøler med å ta grep og innføre lokale tiltak når dette er nødvendig, sier Kjerkol til NTB.

Danske myndigheter erklærer igjen koronaviruset som en samfunnskritisk sykdom og vil innføre krav om koronapass igjen. Det er noe flere europeiske land gjør.

– Regjeringen vil løpende vurdere om bruk av koronasertifikat kan bidra til å gi lettelser uten å øke smittefaren og press på helsetjenestene, sier Kjerkol.

– Følger situasjonen tett

Helseministeren sier det er gitt oppdrag til etatene om en løpende vurdering av behov for regionale og nasjonale tiltak, blant annet økt bruk av koronasertifikat.

– For øvrig er covid-19 fremdeles definert som en allmennfarlig smittsom sykdom i Norge, sier Kjerkol.

– Hvor mye høyere kan tallet på innlagte bli før det må innføres nasjonale eller regionale tiltak?

– Vi følger situasjonen nøye sammen med Helsedirektoratet og FHI, og vurderer flere tiltak fortløpende. Fortsatt er det store forskjeller når det gjelder smitte og hvor stor belastning sykehusene opplever ved sine intensivenheter. Det gjør at det ikke er forholdsmessig å innføre strenge nasjonale tiltak nå, sier Kjerkol.

Hun sier det fortsatt er opp til kommunene å vurdere lokale tiltak ut fra smittesituasjonen.

Vurderer tiltak mot importsmitte

Regjeringen vurderer imidlertid styrking av tiltakene mot importsmitte.

– Styrking av innreiseregistreringen, kontroll ved grensen, testing ved innreise, karantene og oppfølging av uvaksinerte ved innreise vurderes nå, sier Kjerkol.

Legeforeningen og Sykepleierforbundet advarte mandag mot presset på sykehusene. Helseministeren ser at situasjonen nå kan gi press på sykehusene.

– Da kreves regionale vurderinger og man bør vurdere regionalt samordnede tiltak. Statsforvalterne har et ansvar for, sammen med kommunene, sykehusene og sentrale helsemyndigheter, å vurdere den regionale situasjonen og legge til rette for samordning av tiltak mellom kommuner i regionen.

– Om ikke de lykkes, eller det er hensiktsmessig, må statsforvalterne melde fra til Helsedirektoratet om at det er behov for regionale tiltak. Helse- og omsorgsdepartementet vil da vurdere nasjonalt fastsatte regionale tiltak etter råd fra Helsedirektoratet, sier Kjerkol.

(©NTB)