Ingen koronakompensasjon til tog- og kollektivselskaper utover 2021 i budsjettforslaget

– Når smitteverntiltakene er avviklet, er det viktig at staten ikke hindrer omstilling til en ny normal, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Nivået for antall passasjerer på tog- og kollektivtrafikk ligger på mellom 75 og 80 prosent av nivået i 2019, og det er usikkert når nivået er tilbake til det samme som før pandemien, ifølge Nygård.

– Vi er kjent med kollektivselskapenes bekymringer rundt dette, men det er krevende for staten å prioritere å bruke penger på å opprettholde kollektivtilbudet på et høyere nivå enn det er grunnlag for.

500 millioner mer i frie midler

Regjeringen foreslår imidlertid å bevilge 500 millioner kroner mer i frie midler til fylkeskommunene. Nygård peker på at de har ansvaret for lokal kollektivtransport, som omfatter buss, T-bane, trikk, bybane og hurtigbåter.

Solberg-regjeringen foreslo en økning på 400 millioner kroner.

– Med i alt 900 millioner kroner mer står fylkeskommunene sterkere rustet til å kunne prioritere kompensasjon for reduserte billettinntekter til neste år, dersom det er behov for det, sier Nygård.

– En historisk svekkelse

MDG i Oslo er svært skuffet.

– De legger opp til en historisk svekkelse av kollektivtilbudet mange steder i landet, som rammer millioner av reisende. Dette er utrolig skuffende. Kollektivselskapene og de reisende har lojalt fulgt smittevernrådene under hele pandemien, og nå stikker regjeringa fra regninga, sier samferdsels- og miljøbyråd Sirin Stav.

Hun mener dette kan føre til at mange velger bil over kollektivtransport, fordi tilbudet blir dårligere.

– Da får vi lavere billettinntekter, som igjen kan føre til nye kutt. De gjør vondt verre når de kutter i bensinprisen samtidig som kollektivtrafikken går for lut og kaldt vann, sier Stav.