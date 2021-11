Advokater til streik mot lave salærsatser

innenriks

Frode Sulland i Advokatforeningens aksjonskomité bekrefter streiken til AdvokatWatch og sier at aksjonen vil starte tirsdag morgen.

Aksjonen går ut på at det ikke vil bli godtatt berammelser i nye straffesaker for Høyesterett. Saker som allerede er berammet blir ikke rammet av aksjonen. Per nå er det berammet straffesaker fram til 16. desember.

I regjeringens forslag til statsbudsjett foreslås det å øke rettshjelpssatsen med 22 kroner, mens Advokatforeningens krav var en økning fra 1.085 kroner til 1.560 kroner.

– Denne streiken vil vare så lenge det er nødvendig for å oppnå de kravene vi har. Det er umulig for oss å si hvor lenge den vil vare, det er avhengig av hva som skjer med behandlingen av budsjettet på Stortinget. Det er det endelige budsjettet som avgjør hvor langvarig dette blir, sier Sulland.

