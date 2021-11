Tidligere klimaministre kritiserer Støres grønne milliard

innenriks

På fredag skrev VG om at om at regjeringen vil sette av 1,1 milliarder kroner mer til klimatiltak enn det som lå i den avgåtte regjeringens statsbudsjett.

Blant annet vil regjeringen øke bevilgningene til ENOVA med 300 millioner kriner, hvor 100 av dem skal gå til el-billadere i distriktene, og til fornybar energi med over 400 millioner, som går over bistandsbudsjettet.

Nyheten høster kritikk

– Hovedutfordringen er at vi må kutte raskt. Og vi har dårlig tid. Jeg ser lite i denne milliarden som vil bidra til det, sier den nylig avgåtte klima- og miljøministeren Sveinung Rotevatn (V) til VG.

Forgjenger og partifelle Ola Elvestuen er helt enig i kritikken.

– Det er lite av dette som gir effekt med en gang, sier Elvestuen til avisa.

Han mener Støre har utelatt helt vesentlige klimatiltak.

– Jeg er opptatt av det Støre ikke sier noe om: Opprettholder de miljøavgiftene? Kommer det penger for å redde kollektivtilbudet?

Heller ikke fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) er det ros å få. Stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug (MDG) kaller milliarden en forsiktig start.

– 1.1 milliard er et lite beløp når regjeringen skal bruke 17.4 milliarder på å bygge en motorvei under en eksisterende motorvei på E18 ved Lysaker, sier Haug.

Krevende forhandlinger

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) legger fram tillegget til statsbudsjettet mandag. Regjeringen skal deretter forhandle med SV for å sikre flertall for budsjettet.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier til NTB at de ventede forhandlingene ikke har fått farge budsjettet, og at han forventer at SV vil stå på for sine saker og interesser.

– Vi skal møte dette med sikte på å finne løsninger, ikke på å finne krise. Men vi vil selvfølgelig holde fast ved at budsjettet må være ansvarlig og ikke føre til at folks økonomi og bedrifters økonomi blir satt i spill, sier Støre.

(©NTB)