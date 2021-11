Politiet mistenker at brann i Oslo-bygård ble påsatt: – Veldig alvorlig sak

innenriks

Nødetatene fikk melding om brannen i Oslogate på St. Halvards plass klokken 2.05 og Oslo brann- og redningsetat rykket ut med sju biler.

Politiet opplyste først til NTB at én person ble sett knuse en rute på stedet like før det begynte å brenne. I 8-tiden søndag morgen forteller operasjonsleder Tore Solberg i Oslo politidistrikt at to personer ble sett på stedet.

– Det var to høye, voksne menn med store boblejakker eller hettegensere. De knuste ruta og hev inn noe. Kort tid etter begynte det å brenne, sier Solberg.

De to skal så ha løpt fra stedet.

– Skadepotensialet veldig stort

Politiet avventer fremdeles kriminaltekniske undersøkelser på åstedet. Disse er ventet i løpet av formiddagen, og Solberg håper undersøkelsene vil gi politiet mer å jobbe med.

– Politiet ser veldig alvorlig på saken. Dette er en såkalt 1890-bygård, som har leiligheter i etasjene over utestedet. Når det brenner der midt på natta, og folk sover, er skadepotensialet veldig stort og alvorlig, sier Solberg.

Han kaller det «veldig viktig» å få tak i dem som, etter all sannsynlighet, har tent på stedet.

Boliger evakuert

Operasjonsleder Vidar Pedersen fortalte natt til søndag at leilighetene i etasjen over ble evakuert av beboerne selv, men etter en drøy times tid fikk alle dra hjem igjen.

– Gården er sjekket og gjennomgått av brannmannskapene og alle har fått flytte hjem igjen, sa Pedersen klokken 3.30.

Like før klokken 03 opplyste brannvesenet at brannen var slokket.

