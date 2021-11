Person kritisk skadd i Kristiansand

innenriks

– Det er et uavklart hendelsesforløp. Politiet jobber med å avklare hva som har skjedd, sier politiadvokat Henrik Bjugan Hegdahl i Agder politidistrikt i en pressemelding søndag ettermiddag.

Fædrelandsvennen skrev tidligere søndag ettermiddag at politiet hadde sperret av et område ved Bystranda i Kristiansand. Politiadvokaten bekrefter overfor NTB at det avsperrede området er stedet hvor vedkommende ble funnet.

Det er iverksatt kriminaltekniske undersøkelser på åstedet, og politiet gjør ytterligere taktiske og tekniske undersøkelser for å avklare hva som har skjedd, og hvordan personen er blitt skadd.

Politiet kjenner identiteten til den skadde personen, men ønsker ikke å gå ut med den informasjonen. Vedkommende ble kjørt til sykehuset i ambulanse. Politiet ble varslet om saken i 8-tiden.