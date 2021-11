Volden i Oslo-skolen: Arbeidstilsynet truer med dagbøter

innenriks

Arbeidstilsynet vil gi etaten 20.000 kroner i bot per virkedag, skriver Dagsavisen.

Det kommer fram i et brev Arbeidstilsynet har sendt til Utdanningsetaten i Oslo kommune onsdag 3. november.

– Utdanningsetaten frist fram til 15. mars neste år med å oppfylle vårt pålegg, sier Ida Aagaard, seksjonsleder i Arbeidstilsynet.

Hun sier situasjonen i osloskolen er alvorlig.

– Vold og trusler om vold er et alvorlig arbeidsmiljøproblem som har store fysiske og psykiske skadevirkninger for den enkelte. Vi ser at dette er en bransjeutfordring i skolen, sier Aagaard til Dagsavisen.

Direktør for Utdanningsetaten i Oslo kommune, Marte Gerhardsen, kommenterer varselbrevet fra Arbeidstilsynet slik i en epost til Dagsavisen:

– Vi har utviklet et godt opplegg for å lære opp ledere og ansatte. Opplegget testes nå ut på seks skoler, og vil implementeres i tråd med de tidsfrister Arbeidstilsynet gir i brevet. Innen 28. februar 2022 vil 180 ledere i osloskolen ha gjennomført opplæringen og gjort risikovurderinger, skriver Gerhardsen i en epost.

(©NTB)