Regjeringen skroter nasjonale regler om karakterbasert opptak til videregående

I juni vedtok regjeringen å innføre nasjonale regler for fritt skolevalg fra våren 2022, der karakterer skulle være grunnlaget for inntak til videregående skoler. Det blir det ikke noe av. Nå vil kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) la det være opp til fylkene å bestemme opptaksreglene.

– Det som er dilemmaet med rent karakterbasert opptak er at det skaper noen som vinner, og noen som taper kampen om plassene. Jeg er opptatt av at alle våre elever skal kunne gå på en god skole, og velge den linjen på videregående som de selv ønsker. Da tror jeg det aller viktigste er at fylkene selv får organisere det på den måten de mener er best for sitt fylke, sier Brenna til NRK.

Vedtaket fra den borgerlige regjeringen betød at fylkeskommunene enten måtte ha karakterbasert opptak i hele fylket, eller innenfor maksimalt seks fastsatte inntaksområder.

