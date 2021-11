Mann erkjenner straffskyld etter dødsulykke i Hallingdal

innenriks

Det bekrefter både politiadvokat Eldbjørg H. Martinsen og forsvareren hans Sindre Løvgaard.

– Det er riktig at han har vedgått straffskyld. Bakgrunnen er at han har holdt for høy fart, sier Sindre Løvgaard til Hallingdølen.

Sjåføren i 20-årene fra Hallingdal var først siktet for brudd på veitrafikkloven. Denne uken ble det kjent at siktelsen er utvidet til å omfatte uaktsomt drap.

Ulykken skjedde på kvelden 22. september like øst for Ål sentrum. 33 år gamle Magnus Grønvold fra Stavern mistet livet. Han jobbet som trafikkdirigent i forbindelse med asfalteringsarbeid på stedet.

Sjåføren har forklart at han ikke så 50-skiltet før han kjørte på trafikkdirigenten.

– Han har forklart at hadde en fart på nærmere 80 og det er bakgrunnen for at han vedgått straffskyld, sier forsvarer Løvgaard.

