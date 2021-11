Havila Kystruten tror på oppstart 1. desember

innenriks

Havila Holding AS undertegnet i 2018 en ti år lang kontrakt om å drifte fire av de elleve rutene mellom Bergen og Kirkenes fra 2021. Hurtigruten fikk de sju andre. Planen var å trafikkere ruten med fire skip, men rederiet har møtt store problemer underveis.

Men nå har rederiet endelig fått det første skipet, Havila Capella, som ble overlevert onsdag ettermiddag, melder Dagens Næringsliv.

– Oppstart 1. desember er veldig realistisk akkurat nå, sier toppsjef Bent Martini på telefon fra verftet i Tyrkia, som bygger alle fire skipene for rederiet.

Han sier det er liten tvil om at dette har tatt lengre tid enn både rederiet og verftet hadde sett for seg. Koronarestriksjonene er en delforklaring.

– Korona har ført til strenge restriksjoner for 6000 ansatte på verftet, og i tillegg har ikke utenlandske underleverandører eller Sjøfartsdirektoratet kunnet reise til verftet i en lang periode. Derfor har prosjektet sklidd i tid, sier Martini, og fortsetter:

– Verftet har aldri bygget slike skip: Det er både et lasteskip for tørrgods, kjøl og frys, og samtidig et passasjer- og cruiseskip med ny miljøteknologi.

Havila Capella ventes til Bergen innen 20. november. Skip nummer to Havila Castor skulle være klart 20. januar, men leveringen kan ifølge Martini bli utsatt med 14 dager.

