Økende koronasmitte i Oslo – 356 nye smittede

De siste 14 dagene er det registrert 3.111 nye smittede i Oslo. Det gir et snitt på 222 nye smittede per dag.

Smittetoppen i Oslo var 30. august i år med 680 tilfeller på ett døgn.

Det er Oslo kommune som har opplyst NTB om smittetallet onsdag. Kommunens koronastatistikk var torsdag morgen ikke oppdatert.

Statistikken fra onsdag viser at bydelen Alna har det høyeste smittetrykket, med 968 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Stovner har nest høyest smittetrykk, med 804 smittede per 100.000 innbyggere.

Lavest er smittetrykket i bydelene St. Hanshaugen, Grünerløkka og Nordre Aker, med henholdsvis 235, 253 og 254 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

