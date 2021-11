Stavanger universitetssjukehus øker beredskapen

innenriks

På en pressekonferanse onsdag kunngjorde sykehuset at de øker beredskapsnivået til grønt. Det er det laveste beredskapsnivået, men innebærer likevel at beredskapen ved sykehuset oppjusteres.

– Dette betyr at vi har en uavklart situasjon, og at det kan være behov for ekstraordinære tiltak, forklarer fagdirektør Eldar Søreide til Aftenbladet.

På pressekonferansen beskrev de situasjonen med koronaberedskap, RS-virus og influensasesong som krevende. Siden høstferien har det vært nær en dobling i koronatilfeller per uke i området.

– Økende antall covid-19-pasienter kan også føre til et økt antall innleggelser hos oss. Det må vi ta høyde for. RS-virus har slått til tidligere i år, det samme ser vi i våre naboland, sier Søreide.

I en pressemelding beskriver sykehuset også situasjonen med RS-viruset som krevende. Per onsdag er det innlagt totalt 38 barn på barne- og ungdomsklinikken ved SUS, og 16 av disse har RS-virusinfeksjon.

Barne- og ungdomsklinikken har i normal drift kapasitet til 20 barn. Sykehuset har iverksatt flere tiltak for å håndtere situasjonen, blant annet ved at barneavdelingen tar i bruk senger og rom ved andre poster.

– Sykehuset vurderer fortløpende om elektiv drift må tas ned; polikliniske timer og operasjoner som kan utsettes. De det gjelder vil få informasjon om dette, skriver sykehuset.

(©NTB)