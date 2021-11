UNN henter inn ansatte fra andre steder i landet

innenriks

Personal- og organisasjonssjef Gøril Bertheussen ved UNN opplyser til avisa Nordlys at de har sendt en forespørsel til de andre helseforetakene i landet.

– Det resulterte i at vi fikk to intensivsykepleiere fra Midt-Norge som er kommet hit for å jobbe. I tillegg har vi fått seks intensivsykepleiere fra vikarbyråene som helseforetakene har avtale med, sier hun.

Videre er seks sykepleiere fra andre avdelinger på sykehuset omdisponert, og intensivavdelingen er dermed totalt styrket med 14 sykepleiere.

Tirsdag var det innlagt 22 pasienter med covid-19. UNN har ikke noe bestemt tall på hva som er maksimal kapasitet.

(©NTB)