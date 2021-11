Rundt 15 norske statsborgere hentet ut av Kabul i Afghanistan

innenriks

– De reiste med en qatarsk spesialflyging. Utenriksdepartementet har tilrettelagt for at de norske reisende fikk benytte seg av tilbudet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i en epost til NTB.

Det var NRK som først meldte at gruppen er på vei til Norge. Ifølge kringkasteren ankom flyet med gruppen Doha natt til mandag.

Fortsatt stengt for kommersielle fly

Alle de om lag 15 norske statsborgerne har en etnisk tilknytning til Afghanistan, ifølge NRK. Disse opplysningene vil ikke Utenriksdepartementet kommentere overfor NTB.

Utenriksdepartementet skriver i eposten at flere nordmenn har ytret ønske om bistand fra norske myndigheter til å komme seg ut fra Afghanistan. Det har ikke vært lett, fordi flyplassen i Kabul fortsatt er stengt for kommersielle flygninger etter at Taliban tok kontroll over landet i august.

I forbindelse med at Taliban tok over makten evakuerte Norge over 1.100 personer fra Afghanistan.

Muligheten for å hente ut de rundt 15 norske statsborgerne kom etter at Qatar nylig etablerte en luftbro mellom Kabul og Doha. Dette har åpnet nye muligheter for å reise ut av Afghanistan.

Barnefamilier blant de evakuerte

– Jeg er glad vi har kunnet hjelpe en gruppe nordmenn ut av Afghanistan. De reisende inkluderer barnefamilier, skriver Huitfeldt til NTB.

Hun understreker at det fremdeles er mye usikkerhet ved å bevege seg internt i Afghanistan.

– Vi kan ikke vite sikkert hvordan mulighetene blir fremover. Vi kan ikke garantere for sikkerheten til de reisende. Den må de selv vurdere, sier Huitfeldt.