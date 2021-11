innenriks

Tilstanden til mannen er uavklart, opplyser politiet, som fikk melding om voldshendelsen klokken 22.25. Ved midnatt var ingen pågrepet i saken.

– Politiet er på stedet og gjennomfører taktisk og teknisk etterforskning, sier operasjonsleder Jørgen Ommedal i Vest politidistrikt i en pressemelding.

Han legger til at ingen er pågrepet, men det er ingen grunn til å tro at dette utgjør en trussel eller fare for andre, skriver Ommedal.

