Drapstiltalt var psykisk syk i 30 år uten å få behandling – fikk eie to hagler

– Det er urovekkende at en person kan gå med en såpass alvorlig psykisk sykdom i flere tiår uten at dette fanges opp. Det er litt skremmende, sier forsvarer Berit Knudsen til NRK.

59-åringen har diagnosen paranoid schizofreni. Han har hatt lidelsen i 30 år uten å få behandling eller medisiner, ifølge forsvareren.

Mannen er tiltalt for å ha skutt sin 88 år gamle mor med hagle på kloss hold i deres hjem i Lyngdal den 5. mai. Moren døde momentant.

Saken er denne uka til behandling i Agder tingrett i Farsund. Både forsvareren og aktor har bedt om at mannen overføres til tvungen psykisk helsevern. Mannen har erkjent drapet, men nekter straffskyld.

Ifølge rettspsykiaterne var mannen psykotisk i gjerningsøyeblikket og dermed strafferettslig utilregnelig. Han har vært innlagt på psykiatrisk sykehus siden han ble pågrepet.

Tiltalte brukte sin egen hagle til drapet. Han hadde tillatelse til å eie to hagler til jaktbruk. For tre år siden ble mannens fastlege varslet av et familiemedlem som var bekymret for at mannen eide våpen.

Mannen skal ikke ha vært voldelig tidligere, men ifølge NRK skal han ha forsøkt å skremme moren med våpenet.

