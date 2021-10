Tengs-forsvarer vil be om tid til å kontrollere DNA-funn

innenriks

Advokat Stian Kristensen opplyser til NTB at klienten på forhånd fikk Sør-Rogaland tingretts aksept for å slippe å møte i fengslingsmøtet torsdag formiddag. Dermed stiller forsvareren alene i retten.

Kristensen opplyser imidlertid at klienten både nekter straffskyld etter siktelsen om drap, og at han motsetter seg fortsatt varetekt.

Politiet opplyste onsdag at de vil begjære tolv uker forlengelse av varetekten og begrunnet blant annet kravet med nye funn i DNA-materialene i etterforskningen. Etter de nye undersøkelsene framstår bevisene mot 51-åringen som styrket, mener politiet. Forsvareren sier imidlertid at de nye DNA-bevisene er såpass kompliserte at det kan være vanskelig for dem å kontrollere.

– Vi er nå nødt til å knytte til oss ekspertise for å få vurdert disse nye bevisene, sier Kristensen til NTB.

Flere medier omtaler torsdag politiets nye funn som en mutasjon i den siktedes DNA som ikke andre mannlige familiemedlemmer til siktede har, og som dermed utelukker dem fra å være den som etterlot seg en blodflekk på strømpebuksen til Birgitte Tengs. Funnet av mutasjonen gjør det svært lite sannsynlig at andre personer kan ha samme DNA-avtrykk.

Det var VG som talte de nye funnene først.

– Min klient har ingen forklaring på det funnet som er presentert for ham, og han opprettholder sin forklaring, sier Kristensen.

