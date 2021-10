Statsminister Støre med artig glipp i sin første spørretime

innenriks

Det var under den aller første spørretimen i Stortinget for statsminister Jonas Gahr Støre onsdag, at det gikk litt rundt med rollefordelingen. Etter selv å ha vært opposisjonspolitiker i åtte år med Erna Solberg som statsminister, var det åpenbart fort gjort å blande titlene.

– Det er en stabilitet, langsiktighet og enstemmighet i dette hus, som jeg synes statsministeren skal være forsiktig med, nei unnskyld, representanten, sa Støre og falt litt ut av svaret sitt da det oppsto allmenn latter blant de møtende i salen.

– Jeg visste den måtte komme på et eller annet tidspunkt, sa Støre som vendte seg mot salen og mot stortingspresidenten før han tok seg inn:

– Jeg synes representanten fra Hordaland, Erna Solberg, skal være varsom med å skape en unødig uenighet, sa Støre videre, og på nytt til humrende latter fra salen.

Erna Solberg stilte spørsmål ved et intervju Støre hadde hatt med avisen Financial Times der det slås fast at det norske oljefondet er politisk. Dette ble imidlertid avvist av Støre.

