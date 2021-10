Terrortiltalt mann nektet straffskyld da ankesaken startet

innenriks

Ankesaken mot den 25 år gamle mannen startet i Borgarting lagmannsrett tirsdag, skriver NRK.

25-åringen er tiltalt for tre forsøk på å medvirke til terrorangrep i utlandet via chattegrupper han var administrator for. Mannen er også tiltalt for å ha deltatt i terrorgruppa IS, samt for å ha delt bombeoppskrifter og propaganda for IS.

I tingretten ble han frifunnet for ett tilfelle av medvirkning. Både tiltalte og påtalemyndigheten anket dommen.

– Ankesaken handler først og fremst om hvor grensen går mellom å sitte på gutterommet å chatte og dele ting, til å delta i en terrororganisasjon, sier 25-åringens forsvarer, Brynjar Meling.

Statsadvokat Geir Evanger mener derimot at dette er en av de alvorligste terrorsakene som har gått i norsk rett. I juni sa han til NRK at bare Breivik-saken og Manshaus-saken er alvorligere etter deres oppfatning.

