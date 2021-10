Koronatall tyder på at fravær på videregående ofte er helserelatert

innenriks

Det registrerte fraværet har, naturlig nok, gått ned både på grunnskolen og i videregående, som en følge av at bekreftet helserelatert fravær ikke er medberegnet, skriver Utdanningsdirektoratet.

– Nedgangen i fraværet kan tyde på at mye av fraværet normalt er helserelatert, heter det videre i meldingen på direktoratets nettsider.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har bitt seg merke i dette.

– Det er interessant å ta med oss når den nye regjeringen nå skal vurdere fraværsregelverket i videregående skole, sier hun i en pressemelding.

I Hurdalsplattformen sier regjeringen at den vil bedre dagens fraværsregelverk slik at det blir mindre rigid og byråkratisk, mer rettferdig for elevene og legger opp til økt gjennomføring.

