Leteaksjonen i Kvam: Dykkere på vei etter at hunder markerte ved vann

– Vi har søkt både i fossen, oppe i Tokagjelet, videre nedover elven, samt nede ved et vann som fører ut i Hardangerfjorden, sier innsatsleder Svein Valland Laupsa i Vest politidistrikt mandag kveld.

Redningshunder har markert ved et sted nede ved Movatnet, like før elven renner ut i Hardangerfjorden. Dykkere er på vei dit for å undersøke, opplyser Laupsa.

– Det er fortsatt håp om å finne dem i live. Dette er fremdeles en redningsaksjon, sier han.

To menn, en kvinne og en hund ble meldt savnet etter at robåten deres drev ned Tokagjelselva i Kvam i Hardanger søndag kveld. Like nedenfor var det en stor foss med et fall på 15 meter.

