Arne Viste starter nytt vikarbyrå for papirløse

– Målet er å få en juridisk løsning på uretten de ureturnerbare opplever, sier Viste til Vårt Land.

54-åringen ble høsten 2019 dømt til ett års betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold. Ankene til lagmanns- og Høyesterett ble avvist, i likhet med en klage til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i fjor.

Vistes vikarfirma Plog AS betalte over fem år ut over tolv millioner kroner i lønn til 90 ureturnerbare asylsøkere. Han erkjente de faktiske forhold, men ikke straffskyld. Han argumenterte for at Grunnlovens paragraf 110 gir ureturnerbare rett til å arbeide.

Nå har han startet opp vikarbyrået Plog2 AS, for å presse fram avklaringer gjennom nye runder i retten.

