To Haukeland-pasienter som deltok i kreftstudie er døde

innenriks

Det bekrefter klinikkdirektør ved Haukeland Universitetssykehus, John-Helge Heimdal, overfor BA.

Hele Watch and Wait-studien ble stanset i fjor høst etter at de foreløpige resultatene fra Bergen ble kjent.

Formålet med studien, som gikk mellom 2018 og høsten 2020, var å se om noen pasienter med kreft i endetarmen kunne unngå kirurgi etter stråling. Haukeland sykehus inkluderte i alt 31 pasienter i sin del av studien.

Ti av disse pasientene har fått spredning til andre organer. To av dem er døde.

– Den ene av dem døde av en medisinsk komplikasjon som skjedde da pasienten først ble operert. Den andre døde av kreft med spredning, sier Bjørn Nedrebø, en av fire kirurger som deltok i studien, til VG.

– Er det grunn til å tro at de som døde hadde hatt bedre prognoser om de hadde blitt operert tidligere?

– Hvis vi ser alle på pasientene som opereres under ett, vet vi at det er mer enn 30 prosent som har tilbakefall innen fem år etterpå. Dermed er det et utrolig vanskelig spørsmål.

