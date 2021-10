Stortinget har fått tilbakebetalt over 400.000 kroner i etterlønnssaker

innenriks

Innbetalingene kommer fra tidligere stortingspolitikere som hadde arbeid og inntekt mens de mottok penger fra Stortinget, uten at det ble rapportert.

Stortinget opplyste fredag 15. oktober at litt over 360.000 kroner er innbetalt så langt, fra seks tidligere representanter. Senere har flere betalt inn slik at over 400.000 kroner nå er tilbakebetalt, skriver Dagens Næringsliv.

Den som har betalt tilbake mest, er Helge Thorheim med 122.415 kroner. Thorheim satt på Stortinget for Frp fra 2013 til 2017, og var blant annet nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Etter gjeldende regler kan avgåtte representanter få fratredelsesytelse tilsvarende full godtgjørelse fra Stortinget i inntil tre måneder etter avgang.

Etter dette kan de få maksimalt 12 måneder med etterlønn, som er 66 prosent av gjeldende godtgjørelse. Har man inntekt fra en stilling med arbeidstid på minst 30 timer per uke, bortfaller både fratredelsesytelse og etterlønn.

