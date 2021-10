FHI: – Flere bør ta 3. dose koronavaksine

innenriks

– For hver uke ser vi at flere av de med alvorlig nedsatt immunforsvar tar 3. dose, og det er veldig bra. Samtidig tror vi at en del enten ikke har fått med seg tilbudet, eller ikke har hatt anledning til å ta tredje dose koronavaksine ennå, sier overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI) Sara Viksmoen Watle.

De som nå får tilbud om en tredje vaksinedose, er personer som er ekstra sårbare ved smitte, og hvor en ekstra vaksinedose vil øke sjansen for at de får bedre beskyttelse.

Det siste døgnet er det registrert 748 koronasmittede i Norge. Det er 392 flere enn samme dag i forrige uke. Torsdag var 121 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var tre flere enn dagen før.

