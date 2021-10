Langt færre overnattinger på krisesentre i fjor

innenriks

Det skjedde til tross for at landets 43 krisesentrene opprettholdt tjenestetilbudet under hele pandemien, ifølge SSB.

Antall dagbrukere ble redusert fra 2.637 til 2.212, en nedgang på 16 prosent.

Om lag 72 prosent av krisesentrene hadde en nedgang i antall overnattingsdøgn. Den største nedgangen hadde krisesentrene i Oslo og Fredrikstad, mens Helgeland og Romerike hadde den største økningen.

Kommunene betalte rundt 397 millioner kroner for å kunne tilrettelegge for et krisesentertilbud for sine innbyggere. På landsbasis utgjør det 74 kroner i snitt per innbygger.

