Sykehusdirektør ønsker framskynding av koronavaksineringen av eldre

Lokalsykehuset for Asker og Bærum var lenge et av Norges hardest rammede sykehus, men har den siste måneden ligget på mellom tre og sju innlagte koronapasienter. Onsdag var det tallet økt til ni, skriver Budstikka.

– Pasientene er eldre, født mellom 1920 og 1940-tallet og alle er fullvaksinerte, sier sykehusdirektør Trine Olsen ved Bærum sykehus.

Ved starten av oktober åpnet regjeringen for å gi en tredje dose til eldre over 65 år. Nå mener Olsen at den tredje dosen er svært nødvendig for de eldre.

– Vi håper de får vaksinert alle i den eldre gruppen med en tredje dose, for nå ser vi at de kan bli ganske dårlige selv med to doser, sier sykehusdirektøren.

