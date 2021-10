Opposisjonen presser regjeringen på strømpriser

innenriks

Ap-Sp-regjeringen sa onsdag at de vil styrke bostøtten og legge fram forslag om dette om et par uker.

– Senterpartiet og Ap har vært veldig bekymret for de veldig høye strømprisene den siste tiden og over tid. Vi er opptatt av å avhjelpe folk. Vi vil derfor komme med forslag i Stortinget for å hjelpe dem som rammes hardest, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til VG.

Ikke nok

Bostøtte er en statlig støtteordning for dem som har lav inntekt og høye boutgifter. Men bare å øke denne er langt fra nok, mener opposisjonen.

Fra de ulike partiene haglet det onsdag inn med ulike forslag:

* Høyre ber om en rask midlertidig økning av både bostøtten og sosialhjelpen.

* SV krever at regjeringen innen en uke kommer med forslag om å styrke bostøtten mer enn det regjeringen har antydet. SV vil også ha en ordning der folk med lav inntekt og høye utgifter kan søke om dekning til oppvarmingskostnader.

* Frp vil øke bostøtten og krever i tillegg at elavgiften og momsen på strøm kuttes fra 1. november og ut året og reduseres i 2022.

* MDG ber regjeringen legge fram en tiltakspakke, inkludert bostøtte og energieffektiviseringstiltak, for å senke både strømregningen og strømforbruket i norske hjem.

Rødt la allerede i forrige uke fram forslag om blant annet en ekstraordinær engangsutbetaling for å dekke økte strømutgifter gjennom vinteren for alle som kvalifiserer til bostøtte i minst én av årets tre siste måneder.

Kan bli overkjørt

Alle forslagene skal voteres over allerede torsdag. Dermed kan Jonas Gahr Støres (Ap) mindretallsregjering oppleve å bli overkjørt av Stortinget i sin første uke ved makten.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) kunne onsdag ikke si konkret når regjeringen vil ha tiltak på plass. Men overfor NTB avviser hun at et stortingsvedtak som gir regjeringen marsjordre, vil være å regne som en overkjøring.

– Jeg synes det er utrolig bra at hele Stortinget har engasjert seg i en sak som berører store deler av Norges befolkning, og som mange er bekymret for.

– Stortinget peker jo i stor grad på de samme tiltakene som vi, blant annet i Hurdalsplattformen, har sagt at vi skal se på samlet. Dette skal vi se helhetlig på og så komme tilbake til, sier Persen.

Kjepphest

Strømprisene har lenge vært en kjepphest for Senterpartiet, og i Hurdalsplattformen heter det at regjeringen skal utforme «kraftfulle tiltak» for å redusere høye strømkostnader.

Blant tiltakene er lavere avgifter, økt bostøtte, utjevning av nettleien og økt kraftproduksjon i Norge.

Men når dette vil være på plass, er altså uvisst.

Mandag og tirsdag slo strømprisen alle rekorder i Sør-Norge, og i forrige uke var strømprisen i sør fire og en halv gang høyere enn i nord.

Onsdag falt den imidlertid i Øst-, Vest- og Sør-Norge med nesten det halve, 48,5 prosent, ifølge kraftbørsen NordPool.

