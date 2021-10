Tilleggsforhandlingene i jordbruksoppgjøret har startet opp igjen

innenriks

Tirsdag har det vært møter på ledernivå, skriver Norges Bondelag.

Jordbruket krever blant annet kompensasjon for en kraftig vekst i kostnadene til handelsgjødsel og byggevarer. Dette er beregnet av Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) til å være 754 millioner kroner.

– Det er avgjørende for bonden at den ekstraordinære kostnadsveksten vi nå har oversikt over, blir kompensert. De økte kostnadene har allerede spist opp svært mye av de inntektsmulighetene som Stortinget har forutsatt i årets jordbruksoppgjør, sier leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag.

