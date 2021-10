Olje- og energiministeren lover tiltak etter rekordhøye strømpriser

innenriks

Mandag ble det satt prisrekord på strøm i Sør-Norge, og tirsdag stiger prisen ytterligere. I Oslo, Bergen og Kristiansand vil den i snitt ligge på 1,43 kroner per kilowattime (kWh) gjennom døgnet, ifølge kraftbørsen NordPool.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier at hun skjønner at mange nordmenn blir bekymret for de svært høye strømprisene.

– Det er tøft for mange å få regninger som er langt høyere enn det de har beregnet, sa Mjøs Persen i Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen.

– Derfor er vi jo nødt til å finne noen tiltak på kort sikt som gjør at de som sliter mest med å få betalt strømregningen, får en redusert strømregning eller støtte til å betale den, sa hun.

Skyldes «perfekt storm» globalt

Det skyhøye strømprisnivået skyldes en slags «perfekt storm» i verden i forbindelse med koronapandemien, sier Høyres finanspolitiske talsperson og tidligere olje- og energiminister Tina Bru.

– Nå er økonomien globalt på vei full fart ut av en krise, alle starter opp igjen, og det går bedre enn det har gjort etter en lang nedstengning med pandemi. Derfor ser vi skyhøye gasspriser og CO2-priser, sier hun.

– Og det vil også være noe prissmitte inn til Norge fordi vi er forbundet med landene rundt oss, sier Bru.

Senere denne uka samles EU-landene til toppmøte, som trolig vil bli dominert av de ekstremt høye energiprisene og muligheten for at EU-landene i fellesskap kan enes om midlertidige tiltak.

Flere land har på eget initiativ satt i verk hjelpeordninger for å få bukt med de rekordhøye energiprisene.

Høyere priser i andre land

Utveksling av kraft mellom land er satt opp slik at flyten alltid går fra områder med de laveste strømprisene til områder med de høyeste prisene, forklarer kommunikasjonsdirektør Henrik Glette i Statnett til NRK.

– Selv om vi nå har høye priser, så er de høyere i landene rundt oss. Det betyr at vi eksporterer. Det er et system som også gjør at når vi har mangel på kraft her hjemme og prisene stiger, mens prisene synker i landene rundt oss, så vil vi ha muligheten til å importere, sier Glette.

– Det er et system som snur når prisene endrer seg, sier han.

De høye strømprisene er kommet for å bli, tror analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight.

– Jeg venter at prisene, kanskje ikke akkurat pristoppene i enkelttimer, vil ligge på det samme høye nivået som nå helt fram til våren – kanskje til midt i april, sier han til NRK.

