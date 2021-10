Filmkritikerprisen 2021 går til Kunstneren og Tyven

innenriks

I begrunnelsen for valget står det:

– Filmkritikerprisen 2021 går til en unik film som har bergtatt både et norsk og internasjonalt publikum. Den viser oss to sterke menneskeskjebner på hver sin kant av samfunnet som uventet finner noe i hverandre – et nært fellesskap som utvikler seg foran kamera.

Filmen skildrer hvordan den tsjekkiske, Oslo-baserte kunstneren Barbora Kysilkova får to verk stjålet fra sitt galleri av Karl Bertil-Nordland – som hun deretter maler portrettet til. Ree fulgte «kunstneren» og «tyven» gjennom flere år.

«Kunstneren og tyven» var på flere lister over beste filmer i 2020, der BBC, Washington Post, New York Times, Rolling Stone, IndieWire, Screen – og regissøren Pedro Almodóvar – trakk filmen fram som et av høydepunktene i filmåret 2020. Den sto dessuten på kortlisten til Oscar.

Filmkritikerprisen er en norsk utmerkelse som ble innstiftet av Norsk Filmkritikerlag i 1948. Fra og med 1997 deles den ut til beste norske langfilm fra forrige kalenderår. Den deles ikke ut dersom de et år ikke finner en verdig vinner.

