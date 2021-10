Politiet: Antall fornærmede etter Kongsberg-drapene er tosifret

innenriks

– Når det gjelder våpen, har vi tidligere gått ut med at det er benyttet pil og bue. De andre våpnene som har vært benyttet, er stikkvåpen. Vi ønsker ikke å gå ut med hva slags type stikkvåpen det er, av hensyn til at ikke alle vitner på åstedet er avhørt, sa politiinspektør Per Thomas Omholt under en presseorientering mandag ettermiddag.

Fem personer ble drept og tre skadd i angrepet på Kongsberg onsdag i forrige uke. Flere personer ble også skutt etter med pil og bue, men ikke fysisk skadd. Espen Andersen Bråthen (37) er siktet for drapene. Han har erkjent de faktiske forhold, men har ikke tatt stilling til straffskyld.

– Når det gjelder fornærmede, vil dette komme opp i et tosifret antall, sa politiinspektøren.

Spørsmålet nå er hva de har vært utsatt for, i henhold til straffeloven.

Snakket med 140 personer

– Til sammen har vi snakket med 140 personer i Kongsberg, sa Omholt.

Politiet jobber fortsatt med avhør, og det gjenstår ennå avhør av to vitner som var på eller rundt Coop Extra onsdag kveld.

– Bråthen har forklart seg detaljert om hendelsesforløpet. Det er sjekket ut mot det vitner har sagt og det stemmer ganske godt, sa Omholt.

Stikkvåpen

Det er allerede kjent at Bråthen skjøt rundt seg med en pil og bue. I tillegg til dette har politiet beslaglagt stikkvåpen som de knytter til saken, men politiinspektøren ønsket altså ikke å gå ut med noen flere detaljer om disse nå.

Han kunne opplyse at siktede gikk ut i Myntgata fra Coop Extra og nedover Peckels gate i sentrum av byen.

– Her skyter han mange piler, også mot folk. Det er også her pil og bue blir funnet. Da han kommer til Hyttegata, har han ikke lenger pil og bue. Det er her fem personer blir drept med stikkvåpen. Noen blir drept inne i egen bolig, noen ute i det offentlige rom, sa Omholt.

Sykdom fortsatt hypotesen

Politiet har tidligere oppgitt sykdom som den mest sannsynlige hypotesen med tanke på motiv. Dette er fortsatt den sterkeste hypotesen.

Politiinspektøren sa videre at de ber om forståelse for at de må avvente etterforskningen med å beskrive et sikkert hendelsesforløp rundt politiets aksjon og siktedes historie.

– Det handler både om hva som ligger i motivet for handlingene, og detaljer knyttet til hendelsesforløpet.

Politiet arbeider nå blant annet med kartlegging av siktedes motiv og historikk, avhør av vitner, kontakt med pårørende og fornærmede, innhenting og gjennomgang av videomateriale, kriminaltekniske undersøkelser og digital etterforskning. Det er dedikerte etterforskere på alle disse områdene.

– En av oppgavene framover blir blant annet å kartlegge historikken til siktede. Dette arbeidet er prioritert, men vil ta noe tid, sa Omholt.

Han kunne også opplyse at politiet har tatt et svært stort beslag i forbindelse med Espen Andersen Bråthen.