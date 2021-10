Lid-drapet: De tre tiltalte erkjente ikke straffskyld i lagmannsretten

innenriks

Mandag startet ankesaken mot de tre mennene som er tiltalt for drapet på Dan Eivind Lid i forbindelse med et ran 3. oktober i fjor.

Ingen av de tre erkjente straffskyld. Tiltalen går på drap, medvirkning til drap og grovt ran. En av de tre tiltalte, en 56 år gammel mann som i mai ble dømt for drapet på Lid, erkjente seg imidlertid skyldig i heleri.

Både skyldspørsmål og sivile krav i saken skal nå prøves på nytt for alle de tre tiltalte i saken.

Sigurd J. Klomsæt har overtatt som forsvarer for 56-åringen. Han mener saken er et spørsmål om troverdighet.

– Vi vil underveis få høre tre forskjellige versjoner, fra tre angivelige gjerningsmenn, sa forsvareren da han fikk kommentere aktors innledningsforedrag, sier Klomsæt til Fædrelandsvennen.

Ifølge berammingslisten er det satt av tre uker til ankeforhandlingene, som vil pågå i Kristiansand tinghus.

En 56 år gammel mann ble i mai dømt til 15 og et halvt års fengsel i Kristiansand tingrett for å ha drept Lid i forbindelse med et ran 3. oktober i hans hjem i Suldalen i Kristiansand fjor.

En 46 år gammel mann fra Russland ble frikjent for drap, men ble dømt til åtte års fengsel for grovt ran med døden til følge.

Den tredje tiltalte, en 36 år gammel mann fra Kristiansand, ble dømt til tre års fengsel for grovt ran, men uten dødsfølge.

