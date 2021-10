Høyres finanspolitikk frontes av Tina Bru

innenriks

– Det blir interessant å se hvor langt til venstre Ap og Sp lar seg dra. Det blir jo først og fremst opp til SV å sette en retning på dette litt uklare prosjektet, sier Bru en pressemelding.

Bru var inntil i forrige uke olje- og energiminister. Som finanspolitisk talsperson går hun inn i et nytt fagfelt og får en av de mest sentrale rollene i Høyres stortingsgruppe.

I finanskomiteen får hun følge dragkampen mellom den nye regjeringen og SV på nært hold.

Komiteen skal ledes av Eigil Knutsen (Ap) fra Hordaland. Med Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik ved sin side skal Knutsen forhandle med SVs Kari Elisabeth Kaski om neste års statsbudsjett.

Det skjer etter at regjeringen har lagt fram sin tilleggsproposisjon, med forslag til endringer i budsjettet som er laget av den nå avgåtte borgerlige regjeringen.

Fortsatt utenriks for Søreide

Høyre er nå det største opposisjonspartiet på Stortinget, og det var knyttet spenning til hvordan de ville fordele rollene i sin «skyggeregjering».

Det er tradisjon for at det største opposisjonspartiet leder utenriks- og forsvarskomiteen, og det er kanskje ikke overraskende at valget falt på Ine Eriksen Søreide, som har vært både utenriks- og forsvarsminister. Hun ledet også denne komiteen fra 2009–2013.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal ledes av Peter Frølich. Han får dermed den viktige oppgaven med å holde regjeringen i ørene og passe på at den følger «Stortingets vilje».

I tillegg skal Høyres Tone Wilhelmsen Trøen, som var stortingspresident i forrige periode, skal lede helse- og omsorgskomiteen.

Sanner til utdanningskomiteen

Tidligere finansminister Jan Tore Sanner går til utdannings- og forskningskomiteen, et felt han bør kjenne godt fra sin periode som kunnskapsminister i den forrige regjeringen.

For øvrig skal disse være fraksjonsledere og Høyres talspersoner i de ulike komiteene:

* Henrik Asheim, arbeids- og sosialkomiteen

* Nikolai Astrup, energi- og miljøkomiteen

* Tage Pettersen, familie- og kulturkomiteen

* Sveinung Stensland, justiskomiteen

* Mudassar Kapur, kommunal- og forvaltningskomiteen

* Linda Hofstad Helleland, næringskomiteen

* Trond Helleland, transport- og kommunikasjonskomiteen

Fra før er det kjent at Erna Solberg blir parlamentarisk leder, og at hun får med seg Helleland og Asheim som henholdsvis første og andre nestleder av gruppestyret.

(©NTB)