Den siste gjenlevende fra Shetslandsgjengen er død

101-åringen døde fredag, skriver Fiskeribladet.

Strandheim deltok med Shetlandsgjengen på 54 turer over Nordsjøen under andre verdenskrig, de fleste av dem med ubåtjageren KNM Hitra. Shetlandsgjengen var en motstandsgruppe under andre verdenskrig som opererte i farvannene mellom Shetland, Skottland og det tyskokkuperte Norge.

25. september i år, få uker før sin død, ble Strandheim hedret med en minneplate ved hjemstedet i Øygarden utenfor Bergen. Han var selv til stede på seremonien sammen med familie.

Krigsveteranen etterlater seg tre barn, sju barnebarn og ti oldebarn.

