Tre menn tiltalt for hvitvasking av stort utbytte fra bedrageri i Belgia

Ifølge Økokrim ble en bank i Belgia i 2019 forledet til å overføre pengene til en mottaker i Norge. Herfra ble pengene forsøkt sendt videre til andre land.

– Godt antihvitvaskingsarbeid i en norsk bank gjorde at overføringene imidlertid ble stanset, skriver Økokrim fredag.

Politiet samarbeidet med politi i flere land om etterforskningen av det de mener er et større hvitvaskingsnettverk. To av de tre tiltalte mennene opererte fra Storbritannia, og en av disse, en britisk statsborger, ble nylig utlevert til Norge.

– De tre tiltalte har hatt ulike roller i organiseringen og bistand til hvitvaskingsoperasjonen, skriver Økokrim.

En av de tre tiltalte er finansmannen Per Morten Hansen som er bosatt i London og som tidligere er straffedømt i flere finanssaker. Han avviser at det har skjedd noe bedrageri og kritiserer Økokrim for manglende etterforskning. I en pressemelding fredag ettermiddag sier Hansen at han imøteser rettsprosessen som nå venter ham og de to andre tiltalte.

– Økokrim har vært motvillige til å etterforske saken, og vi har derfor vært nødt til å gjøre etterforskning på egen hånd. Denne etterforskningen beviste at det ikke har vært noe bedrageri i Belgia i denne saken, sier Hansen.

Mannen som disponerte den norske kontoen pengene kom inn på, er på sin side allerede rettskraftig dømt til tre år og fire måneder i fengsel for sin rolle i hvitvaskingen. Ettersom Per Morten Hansen mener det ikke har skjedd noe bedrageri i Belgia, dreier overføringen av penger til Norge seg heller ikke om hvitvasking, men en ordinær pengeoverføring.

– Min klient hadde håpet at etterforskningen ville føre til en henleggelse. Nå som det ikke har skjedd, ser vi fram til en rettslig behandling i tingretten, sier Hansens forsvarer, advokat Christian Flemmen Johansen, til Finansavisen.