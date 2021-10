PST varslet om fare for «lavskala angrep» fra Kongsberg-siktede i 2018

innenriks

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bekrefter til VG at de i 2018 gjorde en vurdering av at det var fare for at Espen Andersen Bråthen gikk til angrep. Ifølge PST-vurderingen kunne han utføre et «lavskala angrep med enkle virkemidler i Norge».

PST bekreftet fredag at de fikk første varsel om mannen i 2015. Etter en video mannen la ut i 2017 der han kom med det som framsto som en trussel, og viste til at han var blitt muslim, fikk PST flere varsler om mannen.

I 2018 sendte politiet en varsel til helsevesenet om fare for at han kunne begå et lavskala angrep.

– Vår vurdering i 2018 var at det var lite sannsynlig at han ville utføre en politisk motivert voldshandling i Norge. Men vi så på bakgrunn av hans psykiske helse og lave terskel for å utføre vold, at det kunne være en mulighet for at han kunne utføre et lavskala angrep med enkle virkemidler i Norge, sier sjef for seksjon for kontraterror Arne Christian Haugstøyl i PST til avisa.