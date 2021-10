Lokalradioene kan søke om over 20 millioner kroner i støtte

innenriks

– Ved å hjelpe lokalradioene å gå over til digitale sendinger, er vi med på å opprettholde et bredt mangfold av lokalradioer i Norge, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Støtten til digitalisering deles ut både i form av driftsstøtte til lokalradioene og investeringsstøtte til utbyggere av digitale lokalradionett.

I tillegg kan lokalradio og lokal-TV blant annet søke støtte til lokale programproduksjoner, utviklingsprosjekter som stimulerer til bruk av norsk musikk, ulike utviklingsprosjekter og kompetanseheving.

Lokalkringkasterne må søke innen 18. november

